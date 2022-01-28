В парке КФУ симферопольцы заметили дикую лису

По словам ветеринара Валерия Иванова, если на улице вы увидели дикую лису, лучше не трогать ее руками и не пытаться подойти. Фото: ЧП Симферополь

В ботаническом парке КФУ местные жители заметили дикую лису. Фотографии разгуливающего животного появились в одном крымском паблике.

- Вот такие красотки бегают в парке, - пишет автор в группе «ЧП Симферополь».

Прохожие просто увидели маленького зверька, но лиса оказалась не очень дружелюбной, поэтому просто скрылась от камеры.

По словам ветеринара Валерия Иванова, если на улице вы увидели дикую лису, лучше не трогать ее руками и не пытаться к ней подойти, так как она могут быть переносчиками бешенства.

- Именно эти животные часто болеют бешенством и часто могут укусить человека, который представляет для нее угрозу, - отмечает зоолог.

Напомним, в августе прошлого года в Евпатории произошел неприятный инцидент, когда дикая лиса укусила туриста, который пытался угостить ее шоколадкой.