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Происшествия29 января 2022 8:33

На въезде в Ялту произошло смертельное ДТП

Двое на мопеде влетели под «Приору»
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Фото: стоп-кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Фото: стоп-кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

В Ялте на подъезде к автовокзалу произошло смертельное ДТП. Мопед Yamaha влетел под автомобиль ВАЗ 2170.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, столкновение случилось за полночь на мокрой дороге. Пассажир мопеда погибла на месте. Водителя увезли на «скорой».

Напомним, в Белогорске в следовавший в Симферополь рейсовый автобус сегодня утром влетел КамАЗ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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