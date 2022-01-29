На въезде в Ялту произошло смертельное ДТП

Фото: стоп-кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

В Ялте на подъезде к автовокзалу произошло смертельное ДТП. Мопед Yamaha влетел под автомобиль ВАЗ 2170.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, столкновение случилось за полночь на мокрой дороге. Пассажир мопеда погибла на месте. Водителя увезли на «скорой».

Напомним, в Белогорске в следовавший в Симферополь рейсовый автобус сегодня утром влетел КамАЗ.

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