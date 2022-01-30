В районе железнодорожного вокзала в Симферополе нашли труп бездомного

На месте работают правоохранительные органы Фото: Елена ЛЕЛЮК

В районе железнодорожного вокзала в Симферополе 30 января нашли труп мужчины. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на свой источник, будет проведена судебная медэкспертиза, сейчас осматривают место происшествия и устанавливают лица, которые стали свидетелями смерти мужчины.

По предварительным данным, скончался бездомный, точная причина смерти устанавливается. Видимых повреждений на теле не нашли.

Ранее сообщалось, что крымчанин убил жену и спрятал ее тело в могиле на кладбище. Мужчина сам обратился в полицию и заявил, что его супруга пропала.

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