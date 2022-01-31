В Евпатории на глазах у очевидцев сгорела машина 30 января

В Евпатории вчера вечером сгорела машина. Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось видео, на котором огонь за считанные минуты уничтожил легковой автомобиль в Евпатории на улице Некрасова, 47. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, пожар произошел вечером 30 января.

Информация о происшествии поступила крымским огнеборцам в 18.53. На то, чтобы потушить огонь, ушло около 10 минут - к 19.02 пожар был ликвидирован. В главке МЧС уточнили, что пострадавших или погибших нет, все остались целы.

Ранее сообщалось, что в крымском селе 2 часа тушили пожар в хозпостройке. Огонь не перекинулся на жилой дом, и, к счастью, никто не пострадал.

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