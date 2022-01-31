Под Саками произошло тройное ДТП с участием грузовика 31 января

Несколько водителей попали в ДТП на скользкой дороге. Фото: скриншот из видео

Утром 31 января в районе Сакского района произошло тройное ДТП с участием грузовика и двух легковых авто. Видео с инцидентом очевидцы выложили в соцсети. По информации одного из участников ДТП, авария произошла в 07.45.

- ДТП на трассе Саки - Симферополь, после села Червоное. Водитель «Solaris» неудачно обогнал «Renault Logan» (на котором я ехал, слава богу, я ехал не очень быстро и успел среагировать, и не пострадал), - пояснил причину аварии водитель.

В результате на скользкой дороге водитель «Solaris» потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, где в него врезалась «ГАЗель», а в «ГАЗель», не успев затормозить, въехал водитель «Datsun».

Ранее сообщалось, что под Бахчисараем в ДТП из-за гололеда столкнулись 15 автомобилей. Прокуратура начала проверку.

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