В Крыму готовы развернуть до 5 тысяч резервных коек

В Крыму готовы к ухудшению ситуации с ковидом. Фото: Минздрав РК

В Крыму готовы развернуть более 5 тысяч резервных коек в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, пока в регионе развернута 1 971 койка в 29 медучреждениях, из них 241 - для детей, с кислородной поддержкой - 1 628 коек.

- Если же число пациентов, нуждающихся в госпитализации, будет расти, то система здравоохранения республики готова к оперативному развертыванию резервных объемов коечного фонда - это более 5 тысяч коек, - пояснил Лясковский.

Он отметил, что за прошлые сутки в республике дополнительно было развернуто 328 коек. Также в больницах есть резерв нужных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

По последним данным, на стационарном лечении в республике находятся 1 596 человек, из них в тяжелом состоянии 156 пациентов. Амбулаторное лечение проходит 2 231 больной.

Напомним, 17 января Крыму обнаружили первого больного штаммом «Омикрон», который, по мнению некоторых экспертов, передается в семь раз быстрее.

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