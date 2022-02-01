Жительница Симферополя проведет 5,6 лет в колонии за торговлю наркотиками

Суд приговорил девушку к 5 годам заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Керченский суд приговорил 28-летнюю жительницу Симферополя к колонии за торговлю наркотикам через интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Девушка решила заняться незаконным бизнесом в Керчи, где специально для этого арендовала квартиру. Расфасовывая наркотики на небольшие дозы, он передавала их покупателям посредством закладок по всему городу.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее за продажу наркотиков получил 10 лет колонии житель Судака.

Товар он отпускал покупателям прямо из своего автомобиля.

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