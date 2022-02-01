Под Бахчисараем женщина застряла в перевернутом авто 31 января

Вызволить пострадавшего из такого авто - непростая задача. Фото: mchs.rk.gov.ru

В селе Тургеневка под Бахчисараем утром 31 января в ДТП перевернулся автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, чтобы вызволить застрявшую в нем женщину, требовалась помощь спасателей.

После аварии машина превратилась в груду металла. Фото: mchs.rk.gov.ru

- Водитель легкового автомобиля «Нива» не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна, в результате чего машина перевернулась. В легковом автомобиле оказалась заблокирована женщина, - говорится в сообщении.

Пострадавшую удалось высвободить, после этого ее передали медикам скорой.

Напомним, вчера, 31 января, в Крыму автоинструктор стал участником двух ДТП за пять минут. Пытаясь помочь, горе-водитель спровоцировал новую аварию.

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