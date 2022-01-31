В Крыму автоинструктор стал участником двух ДТП за пять минут

Машину инструктора смяло с обеих сторон. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

На Московкой трассе в крымском селе Гвардейской автоинструктор остановился, чтобы помочь людям, попавшим в ДТП.

Однако первая же попытка отбуксировать чужое авто увенчалась неудачей - пострадавшая в аварии «Skoda» влетела в задний бампер учебного автомобиля. Мало того, по словам очевидцев, через пять минут многотонный военный «КАМАЗ» врезался в автомобиль инструктора спереди. Фото инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

Напомним, сегодня, 31 января, на крымских дорогах уже произошли две серьезные аварии: утром под Бахчисараем на трассе «Таврида» столкнулись 15 автомобилей, позже очевидцы сообщили о тройном ДТП с участием грузовика и двух легковушек под Саками.

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