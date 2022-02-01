В Керчи 1 февраля два человека пострадали в ДТП на Горьковском мосту

Фото: предоставлено очевидцами

В Керчи на Горьковском мосту утром 31 января столкнулись две легковых машины. Есть пострадавшие, сообщили КП-Крым очевидцы случившегося.

По их данным, ДТП произошло в 7.30. Водитель «Лада Калина» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиши Лансер».

Фото: предоставлено очевидцами

Напомним, утром 31 января в селе Тургеневка под Бахчисараем в ДТП перевернулся автомобиль. Чтобы вызволить застрявшую в нем женщину, требовалась помощь спасателей. Пострадавшую передали медикам скорой помощи.

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