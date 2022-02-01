Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 11:48

Крымтроллейбус получит еще 305 автобусов

Предприятие занимается перевозками пассажиров в 8 муниципалитетах республики
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Троллейбусам автобусы в помощь, где нет контактной сети. Фото: Совмин РК

Троллейбусам автобусы в помощь, где нет контактной сети. Фото: Совмин РК

В этом году госпредприятие «Крымтроллейбус» получит еще 305 новых автобусов. Предприятие выполняет пригородные и городские перевозки пассажиров в 8 муниципалитетах республики.

По информации Минтранса РК, «Крымтроллейбус» обслуживает 127 автобусных маршрутов в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарае, Саках, Джанкое, Красногвардейском районе и Советском районе.

- В Советском районе, где предприятие обслуживает восемь маршрутов, теперь с комфортом можно доехать до Дмитровки, Красногвардейского, Прудов, Урожайного и Демьяновки, - подчеркнули в Минтрансе.

Автопарк предприятия насчитывает 630 единиц техники, из них 296 новых автобусов поступили в прошлом году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

0