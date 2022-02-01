Крымтроллейбус получит еще 305 автобусов

Троллейбусам автобусы в помощь, где нет контактной сети. Фото: Совмин РК

В этом году госпредприятие «Крымтроллейбус» получит еще 305 новых автобусов. Предприятие выполняет пригородные и городские перевозки пассажиров в 8 муниципалитетах республики.

По информации Минтранса РК, «Крымтроллейбус» обслуживает 127 автобусных маршрутов в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарае, Саках, Джанкое, Красногвардейском районе и Советском районе.

- В Советском районе, где предприятие обслуживает восемь маршрутов, теперь с комфортом можно доехать до Дмитровки, Красногвардейского, Прудов, Урожайного и Демьяновки, - подчеркнули в Минтрансе.

Автопарк предприятия насчитывает 630 единиц техники, из них 296 новых автобусов поступили в прошлом году.

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