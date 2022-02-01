Раскрыта коррупция сотрудников Департамента здравоохранения в Севастополе

Должностные лица решили утаить информацию о своих доходах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К ответственности привлекли некоторых сотрудников Департамента здравоохранения в Севастополе за коррупцию, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя. Теперь служащие понесут наказание за сокрытие данных о своих доходах.
- Ряд служащих учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, в 2021 года представили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов, - говорится в сообщении.
Сотрудники решили не указывать в справках информацию о 33 расчетных счетах, полученных деньгах и недвижимости. К дисциплинарной ответственности привлекли трех человек.
Ранее сообщалось, что членов аукционной комиссии в администрации Симферополя наказали на 75 тысяч рублей. Штраф придется выплатить за найм подрядчика без лицензии.
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