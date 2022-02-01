Алуштинский музей откроется после ремонта не раньше мая

Здание музея ремонтировали несколько лет. Фото: Минкультуры РК

Алуштинский историко-краеведческий музей, который является филиалом Центрального музея Тавриды, откроется после ремонта не раньше мая. Об этом КП-Крым сообщил директор ЦМТ Андрей Мальгин.

- Здание отремонтировано, работы завершены, - отметил он. - Но сейчас музей не работает, поскольку идет сбор новой экспозиции. И мы надеемся, что успеем ее собрать и представить жителям и гостям Алушты к 110-летию города.

На ремонт музея по Федеральной целевой программе было предусмотрено 18,3 миллиона рублей. В здании бывшей дачи «Модерн» постройки начала XX века заменили кровлю, инженерные сети, отреставрировали окна и двери, отремонтировали фасад и привели в порядок помещения изнутри.

- Сделали хороший капитальный ремонт, теперь надо найти средства на такую же хорошую экспозицию по истории Южного берега Крыма, Алуштинского региона, - заключил Мальгин.

Алуштинский историко-краеведческий музей был учрежден в 1923 году. Как филиал Крымского республиканского краеведческого музея был открыт 30 марта 1971 года. С сентября 2019 года он был закрыт на капитальный ремонт.

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