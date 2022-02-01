Глава мэрии Евпатории Тихончук ушел в отставку

Роман Тихончук. Фото: страница Романа Тихончука в Facebook.

Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

- Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию, - говорится в сообщении.

Как отметил Сергей Аксенов, структура администрации Евпатории останется без изменений, а работа мэрии после увольнения главы города продолжится в штатном режиме.

Решение о том, кто из заместителей Тихончука займет пост врио главы Евпатории, будет принято завтра, 2 февраля. Куратором города остается вице-премьер Михаил Назаров.

Напомним, пост мэра Евпатории Роман Тихончук занял в октябре 2019 года. Его предшественник Андрей Филонов был отстранен от должности после обвинения в махинациях с земельными участками.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50