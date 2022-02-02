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Происшествия2 февраля 2022 5:31

В Крыму подростка осудили на 2 года колонии за торговлю наркотиками

Для его поимки полиция спланировала целую операцию
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На суде парень свою вину не признал

На суде парень свою вину не признал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черноморский районный суд Республики Крым приговорил несовершеннолетнего к колонии за продажу наркотиков, сообщили в пресс-службе суда.

Вывести юношу на чистую воду помог «покупатель», который согласился сотрудничать с представителями ОМВД. Для этого было организовано целое мероприятие - «проверочная закупка», в ходе которой парень продал товар, а когда и деньги за него получил, сомнений не оставалось - молодой человек ведет наркобизнес.

- [Суд] назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд признал парня виновным с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе его несовершеннолетие, несмотря на то, что свою вину он признавать отказался.

Ранее сообщалось, что в Алуште мать нашла у 16-летней дочери наркотики и вызвала полицию. Девушка пояснила, что наркотик ей передала подруга.

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