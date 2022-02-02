В Ялте пожилой мужчина едва не замерз насмерть

Пожилой мужчина просидел на холоде около 5 часов. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Ялте спасли от верной смерти пожилого мужчину, который чуть не замерз насмерть на улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На несчастного в районе железнодорожного вокзала обратили внимание силовики. Бедолага был одет совсем не по погоде и практически не подавал признаков жизни. В таком состоянии он просидел на остановке около 5 часов. Как позже отметили медики, с каждой минутой шансы на спасение становились менее вероятными. Если бы полицейские не подоспели вовремя, все могло закончиться печально.

- Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, его жизнь вне опасности, он находится на стационарном лечении и идет на поправку, - говорится в сообщении.

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