В Севастополе пьяный парень протаранил на машине мусорные баки

Парень пытался отсидеться в машине, думая, что все обойдется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Севастополе парень протаранил на автомобиле мусорные баки, за что ему светит от 10 до 15 суток административного ареста.

Житель Севастополя стал свидетелем, как под окнами его дома водитель, выжав педаль газа на максимум, въехал в мусорные контейнеры. Недолго думая, он позвонил в полицию и пошел на улицу разведать обстановку. Из салона авто вышел мужчина, который был явно подшофе. Однако, увидев приехавших силовиков, спрятался в машине, надеясь избежать ответственности.

- Полицейские установили, что 28-летний водитель управлял автомобилем, не имея права управления транспортными средствами. Кроме того, правонарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму подростка осудили на 2 года колонии за торговлю наркотиками. Для его поимки полиция спланировала целую операцию.

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