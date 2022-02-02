Опубликован список улиц Симферополя, подлежащих ремонту в 2022 году

Почти полсотни улиц столичного города приведут в порядок в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опубликован список улиц Симферополя, на которых в 2022 году запланирован дорожный ремонт. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в настоящее время в перечне 79 наименований.

Более точные сроки и объемы работ станут известны после комиссионного обследования. Сейчас стоит задача определить, в каком состоянии находится дорожное покрытие проезжей части, тротуаров и элементов благоустройства.

Список улиц, подлежащих ремонту. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Завершает список ряд улиц, на которых будет выполнен капитальный ремонт. Среди них: Пролетарская, Кавказская, Караимская, Шмидта, Лунная, Марьинская, Льва Толстого, Ладыгина, Амурская.

Ранее сообщалось, что на ремонт набережной в Евпатории выделят 250 миллионов рублей. Деньги будут направлены на ремонт дворов.

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