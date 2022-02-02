Около 50 пляжей Крыма работали с нарушениями

Торговля на пляжах и платные услуги выходят за рамки договоров благоустройства Фото: Анна КИРИЕНКО

Около 50 пляжей в прошлом курортном сезоне работали с нарушениями. Об этом сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

- Самая сложная ситуация в Ялте и Феодосии, где выставлены претензии на миллионы штрафов, - отметил он. - Основные нарушения - нелегальные пункты проката и нестационарная торговля.

Всего в Крыму официально открыты 455 пляжей, из них 200 работают по договорам благоустройства. На практике пользователи пляжей используют территорию для размещения торговых точек, платных шезлонгов и теневых навесов. Чтобы обеспечить прозрачность работы пляжей, Минкурортов предлагает проводить аукционы на пляжную торговлю.

В прошлом году в Крыму в период курортного сезона работало 460 пляжей.

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