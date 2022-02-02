Аксенов: 90% прогулочных катеров в Крыму и гидроциклов вне закона

Конфискованные гидроциклы нелегальных предпринимателей хранить негде Фото: "КП" Архив

Порядка 90% услуг морских пассажирских перевозок и водных аттракционов работают без разрешительной документации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В Ялте ночные развозы в нарушение всех требований, - подчеркнул он. - 90% работает без разрешительной документации и выполнения условий безопасности граждан. С точки зрения мер воздействия задача помочь всем легализоваться.

Механизм легализации и план действий к 1 марта должны предоставить Минтранс и Минкурортов. Местные власти к этому сроку обязаны определить штрафплощадки для конфискованных гидроциклов и катеров нарушителей, поскольку даже под угрозой штрафа нелегалы продолжают катать туристов, что приводит к несчастным случаям. Несколько лет назад предприниматель бросил в километре от берега надувной банан с 14 пассажирами, 8 из которых — дети, когда заметил катер инспекции по маломерным судам.

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