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Общество2 февраля 2022 12:41

Аксенов считает доходы от пляжей в бюджет крайне низкими

Евпатория получает всего 1,8 миллиона рублей в год
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Прокат шезлонга стоит 150 рублей в день

Прокат шезлонга стоит 150 рублей в день

Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал крайне низкими доходы местных бюджетов от пляжей, переданных по договорам благоустройства. В Евпатории 40 пляжных территорий дают в казну всего 1,8 миллиона рублей.

- Доходов от пляжей у Евпатории нет, - подчеркнул он. - Посдавали на 7 лет, и ничего казна не получает - это не правильно.

По словам главы, он лично прошел 7 карт пляжей, где впритык к урезу воды стоят торговые ларьки. На засилье платных шезлонгов, не оставляющих возможность расположиться у берега, жалобы поступают регулярно.

Подготовка пляжа к сезону, по информации министра курортов Крыма Вадима Волченко, обходится в 150-300 тысяч рублей. Оформление прибрежной территории по договору благоустройства - от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей на оборудование и разрешительные документы.

В этом году 50 пляжей поменяют пользователей из-за нарушений в работе в сезоне-2021.

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