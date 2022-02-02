Аксенов считает доходы от пляжей в бюджет крайне низкими

Прокат шезлонга стоит 150 рублей в день Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал крайне низкими доходы местных бюджетов от пляжей, переданных по договорам благоустройства. В Евпатории 40 пляжных территорий дают в казну всего 1,8 миллиона рублей.

- Доходов от пляжей у Евпатории нет, - подчеркнул он. - Посдавали на 7 лет, и ничего казна не получает - это не правильно.

По словам главы, он лично прошел 7 карт пляжей, где впритык к урезу воды стоят торговые ларьки. На засилье платных шезлонгов, не оставляющих возможность расположиться у берега, жалобы поступают регулярно.

Подготовка пляжа к сезону, по информации министра курортов Крыма Вадима Волченко, обходится в 150-300 тысяч рублей. Оформление прибрежной территории по договору благоустройства - от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей на оборудование и разрешительные документы.

В этом году 50 пляжей поменяют пользователей из-за нарушений в работе в сезоне-2021.

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