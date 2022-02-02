В Ялте, Феодосии и Алуште нет земли для улавливающих парковок

В отсутствие парковок туристы паркуются вдоль дорог Фото: Архив "КП"

Для автотуристов, парковки и отстоя туристических автобусов в Крыму необходимо организовать около 200 стоянок. Но в Ялте, Алуште и Феодосии свободной земли для парковок нет.

- На муниципальные дороги и парковки возле объектов показа муниципалитеты слабо реагируют, - сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко. - Я уже молчу об организации многоярусных парковок, как это принято во всем мире. Это делается за счет муниципального займа, частные инвесторы не идут в такие проекты.

По словам министра, ремонт подъездных путей к туристическим объектам идет, но крайне медленно.

Ежегодно до 1 мая в Ялте, Судаке, Феодосии и Бахчисарае должны определять площадки и стоянки въезжающего туристического транспорта.

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