Симферопольцу грозит 5 лет колонии за кражу мопедов

Парень успел разобрать два мопеда, другие - вернули владельцам. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте на краже мопедов попался 28-летний житель Симферополя. Парень организовал себе нехитрый заработок, разбирая чужой транспорт и продавая запчасти. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, общий ущерб был оценен в 150 тысяч рублей.

- В вечернее время он заходил во дворы и подъезды домов и высматривал мопеды, находившиеся без присмотра и охранной сигнализации. Таким образом за несколько дней молодой человек похитил четыре транспортных средства, - говорится в сообщении.

Два мопеда в целости и сохранности удалось вернуть законным владельцам. Кроме того, парень успел присвоить себе ноутбук у знакомой, в чем уже сам решил признаться полицейским. На него завели уголовные дела, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Феодосии мужчина украл из автомобиля пенсионера полмиллиона рублей. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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