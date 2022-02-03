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Происшествия3 февраля 2022 5:35

Крымчанину грозит пять лет колонии за угон машины односельчанина

Далеко он уехать не смог - через секунду попал в ДТП
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Парню светит пять лет лишения свободы за угон машины

Парню светит пять лет лишения свободы за угон машины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кировского района может сесть на пять лет в тюрьму за угон автомобиля односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Идея присвоить себе чужое авто пришла мужчине не на трезвую голову, поэтому, оказавшись за рулем, он едва ли успел завести двигатель, как через секунду попал в ДТП. Выбежав на подозрительный шум, владелец легковушки увидел уже две разбитые машины - свою и родственника, а за рулем - своего односельчанина.

- Он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо припаркованного автомобиля, увидел ключ в замке зажигания и решил поехать по своим делам. Злоумышленник не справился с управлением и столкнулся с рядом стоящим автомобилем, - говорится в сообщении.

На парня завели уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя устроил бизнес на продаже автозапчастей украденных мопедов. Теперь ему грозит 5 лет колонии.

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