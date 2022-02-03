Ялтинские силовики спасли мужчину от суицида

Полицейские успели приехать вовремя, сохранив человеку жизнь. Фото: пресс-служба МВД по РК

Находясь в отчаянии, житель Ялты решил позвонить в полицию перед суицидом.

- В Дежурную часть УМВД России по городу Ялта позвонил 51-летний мужчина и сообщил, что он находится критической ситуации, которая может повлечь необратимые последствия, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Приехавшие на место силовики нашли мужчину в ванной комнате. К этому моменту он уже успел совершить необдуманный поступок, но его все же удалось спасти, вовремя передав медикам «скорой».

Ранее сообщалось, что в Симферополе на Петровских скалах спасли девушку от суицида. Полицейские подоспели вовремя и отговорили ее от необдуманного поступка.

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