У Ботанического сада КФУ появится цифровой двойник

Ботанический сад КФУ оцифруют с помощью системы GIS BIS. Фото: пресс-служба КФУ

Ботанический сад КФУ оцифруют с помощью системы GIS BIS, сообщили в пресс-службе вуза. Цифровой двойник сада позволит специалистам наблюдать за растениями и актуализировать данные в режиме реального времени.

- Это работает следующим образом: куратор выходит на экспозицию, у него есть мобильное приложение, он нажимает на точку, указывающую то или иное растение, и у него появляется на экране абсолютно вся информация, - рассказала директор Ботанического сада имени Н.В. Багрова КФУ Анна Репецкая.

Таким образом будет обеспечен быстрый доступ к данным о происхождении растения, его состоянии, дате посадки и основным характеристикам.

Система хранения данных в пространстве позволит иметь полную информацию о растениях. Фото: пресс-служба КФУ

Проект по нанесению GPS-координат растений на карту уже реализован, также картированную информацию специалисты перенесли в мобильное приложение. Теперь постепенно вносятся атрибутивные данные. По планам, к полноценной работе приложение будет готово к началу сезона цветения основных экспозиций.

Уточняется, что проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030».

Ранее сообщалось, что Алуштинский музей откроется после ремонта не раньше мая. Сейчас музей не работает, поскольку идет сбор новой экспозиции.

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