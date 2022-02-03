В Крыму создадут телефонную линию главы республики

В Крыму создают "горячую линию" главы республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму создают телефонную линию главы республики. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства.

В документе указано, что органы власти должны оперативно докладывать полню информацию относительно обращений граждан. В свою очередь на руководителей органов власти возложена ответственность за формальное отношение к рассмотрению сообщений. Также будет производиться запись всех телефонных звонков. Рассматривать обращения будут сотрудники Аппарата Совета министров республики.

Тем, кто желает сохранить свою анонимность, оставлять жалобы никто не запрещает, однако такие обращения рассматриваться не будут. На решение по каждому проблемному вопросу отводиться 15 дней. В случае каких-либо задержек заявителя оповестят об этом по телефону. Ответы и разъяснения направят на почту или сообщат по телефону.

Напомним, с 13 января начала работать «горячая линия» по вопросам льготного лекарственного обеспечения жителей Симферопольского района.

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