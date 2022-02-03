Штормовой ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Крыму 4 февраля

На Крым снова обрушатся снег и сильный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий на завтра, 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

- В Крыму ожидаются мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; отложение мокрого снега. Гололедица. Усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В столице Крыма завтра будет мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха днем составит от 0 до -2 градусов Цельсия, а ночью - до -4 градусов.

Напомним, из-за большого количества осадков запасы крымских водохранилищ пополнились на 25 млн кубометров. Таким образом, к началу февраля суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 159,7 млн кубометров.

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