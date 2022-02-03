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Общество3 февраля 2022 17:36

Строительство яхтенной марины в Балаклаве не затронет территорию кладбища

Застраивать старое кладбище в Балаклаве не планируется
Ирина ГЕРЦ
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Информация о возможной застройке кладбища появлялась ранее в СМИ

Информация о возможной застройке кладбища появлялась ранее в СМИ

Фото: Мария БЕРК

Правительство Севастополя опровергло сообщения о планах по застройке старого кладбища в Балаклаве. Проект строительства новой яхтенной марины не затрагиваает территорию захоронений. Об этом сообщили власти города.

-Территория старого кладбища прилегает к земельному участку, который находится в пользовании Балаклавского рудоуправления им. А. М. Горького, и не входит в границы реализации проекта по созданию яхтенной марины в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Строительство на указанной территории не планируется, рассматривается вопрос ее благоустройства, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе правительства, кладбище не является действующим и на данный момент там не производятся захоронения. Оно находится под контролем специализированной службы по вопросам похоронного дела.

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