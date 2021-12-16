Обустройством яхтенной марины под Севастополем займутся строители Крымского моста

Так будет выглядеть благоустроенная Балаклавская бухта. Фото: сайт правительства Севастополя

В Севастополе определен подрядчик, который будет строить яхтенную марину в Балаклаве. Исполнителем масштабного проекта в рамках ФЦП стало ПАО «Мостотрест».

- Компания построила тысячи сложных объектов по всей стране, в частности, участвовала в возведении Крымского моста. Проект прошел Главгосэкспертизу. Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей, - уточнили в правительстве Севастополя.

Строить марину начнут в следующем году. На первом этапе пройдет реконструкция Таврической набережной в Балаклавской бухте. Подрядчик планирует привести в порядок водопровод, электросети, газопровод, а также канализационные и ливневые коллекторы. Только после этого начнется благоустройство.

После этого начнутся работы на набережной Назукина.

Напомним, впервые намерение построить яхтенную марину в Балаклаве было озвучено на инвестфоруме в Сочи, который проходил в 2018 году. В правительстве Севастополя тогда отметили, что реализация проекта обойдется как минимум в 20 миллиардов рублей.

Позже проект марины и реконструкции двух набережных в Балаклаве подготовили в АО «Стройгазмонтаж». Главгосэкспертиза одобрила проект в мае текущего года.

Компания «Мостотрест» была субподрядчиком при строительстве Крымского моста. В частности, были выполнены работы по устройству опор и пролетных строений автомобильной и железнодорожной части моста.

КСТАТИ

В Крыму планируют построить две яхтенные марины и одну промежуточную стоянку - это первые пункты реализации программы развития яхтенного туризма в регионе до 2030 года. Ее реализация должна вернуть морские пассажироперевозки к уровню советских времен - почти 7 миллионов пассажиров в год.

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