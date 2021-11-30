Под парусами: Когда вдоль побережья Крыма начнут ходить яхты

Причальная стенка Ялтинского морпорта не бывает свободной Фото: Анна КИРИЕНКО

Две яхтенные марины на восточной и западной окраинах Крымского полуострова и одна промежуточная стоянка - это первые пункты реализации программы развития яхтенного туризма в регионе до 2030 года. Ее реализация должна вернуть морские пассажироперевозки к уровню советских времен - почти 7 миллионов пассажиров в год. Но если в СССР туристы пользовались теплоходами для поездок по населенным пунктам вдоль берега, то теперь морские путешествия превратились в отдельный вид отдыха.

ПОД ПАРУСАМИ

Месяц назад вышло постановление правительства РФ об утверждении концепции развития яхтенного туризма в России, на подходе отраслевой закон. Центром яхтенного турима станет Санкт-Петербург, хотя разработкой концепции занимался Севастополь. К марту у концепции появится план мероприятий: нормативная база, изменения в ГОСТы и стандарты, обучение и подготовка шкиперов, и, самое главное, инфраструктура яхтенного турима.

- Инфраструктура - это ключевое, что требуется для развития яхтенного туризма. Не просто стоянки, а порты укрытия для семидневного маршрута с расстоянием от 15 до 30 миль от порта до порта, - отмечает один из разработчиков концепции, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. - Яхтинг - это круглогодичное направление. В зимний период это школа, обучение и регаты. А с весны до глубокой осени - отдых, под что используются 90% чартерных яхт.

На яхтенном туризме строится отдых в Греции,Черногории, Турции. Ежегодно около 100 тысяч яхт заходят в Стокгольм. Такой вид путешествий и отдыха предпочитают небольшие компании и семьи, поскольку яхта дает камерность и возможность за короткое время посетить множество достопримечательностей. К тому же, это рационально и выгодно - яхта и дом, и средство передвижения.

- У нас много катеров и моторных яхт, парусных намного меньше, хотя в мире массовый именно парусный вид, - поясняет Литовко. - Яхт российского производства для отдыха, которые могли бы отвечать требованиям круиза, нет. А ввезти яхту очень сложно. Придется на время ввести упрощенную систему растаможивания с параллельным стимулированием внутреннего производства.

ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

После покупки яхты второй вопрос, где ее швартовать. Вся инфраструктура российского черноморского побережья советских времен постройки, и в Крыму она давно находится в аварийном состоянии. Чтобы построить 4 причала причала для приема круизных судов и 50 для швартовки пассажирских теплоходов нужно около 10 миллиардов рублей.

С учетом строительства 13 яхтенных марин и 21 портопункта, рассчитанных на одновременную стоянку 3 тысяч судов, объем государственных инвестиций оценивается в 70 миллиардов рублей. Сроки реализации обозначены 2030-м годом. В соседнем Краснодарском крае к этому сроку хотят построить 23 марины и портопункта для удобных переходов вдоль берега, рассчитанных на 7 тысяч мест. Инвестиционный объем - 500 миллиардов рублей. Первые запланированы в Сочи, Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. При всей востребованности есть дефицит площадок под строительство - в пределах санитарных округов курортов строить промышленные объекты запрещено.

- В Краснодарском крае есть только две яхтенные марины, которые были построены к Олимпиаде. Остальные объекты не соответствует требованиям, - рассказал начальник управления внутреннего туризма Минкурортов Краснодарского края Георгий Груша. - Общая емкость всего 600 мест, и стоянки заполнены круглый год. Сейчас реализуется два инвестпроекта в порту Геленджика на 250 мест с мариной и гостиничным комплексом и частный клуб под Туапсе до 100 яхт.

ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

В Крыму первые стоянки в порту Керчи и расположенном неподалеку селе Яковенково обещают обустроить уже в следующем году. В 2022-м начнется строительство большой яхтенной марины в Балаклаве на 600 мест, и сомнений в их востребованности нет: 70-80% экипажей в международных регатах преимущественно русские. Под российским флагом яхты ходят в чартерные круизы по многим морям, кроме Черного и Азовского - у родных берегов суровые пограничные и таможенные порядки и правила.

- В портах огромный сухогруз и яхта стоят в одной очереди на таможенный досмотр, и это отпугивает, - считает руководитель комиссии РСТ по яхтенному туризму Сергей Алексеев. - У нас был прецедент, когда в шестибалльный шторм пограничники не пустили порты - не положено. Разрешение на заход яхты, пересечение границы, одинаковые для всех судов АИСы (автоматические идентификационные системы) - это все вынуждает владельцев парусных яхт держать из за рубежом.

Пока государственная регуляторная машина развернется в сторону яхтинга пройдет несколько лет. Эксперты предлагают заранее побеспокоится о местах стоянок и швартовок, внеся их в документы территориального планирования и генпланы, чтобы потом не соперничать с девелоперами за землю у моря. К этой земле должны прилагаться дороги, линии электропередачи и водоснабжения, пункты технического обслуживания. И у всего этого должно быть единый контроль, поскольку зачастую требования ответственных структур разнятся и входят в противоречие самой идее развития яхтенного туризма на Черном море.

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