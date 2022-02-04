Прокуратура выяснит, почему школьники пытались убить одноклассницу под Бахчисараем

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымская прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента, при котором школьники пытались задушить свою одноклассницу в Бахчисарайском районе. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, в рамках которой будет дана оценка исполнению обязанностей должностными лицами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 1 февраля на территории заброшенной школьной котельной в селе Железнодорожное. Парни 15 и 17 лет силой затащили девочку в помещение, где попытались задушить. К счастью, 13-летней школьнице удалось сбежать.

Уточняется, что семьи малолетних преступников на профилактических учетах не состояли. К делу также подключился республиканских Следком.

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