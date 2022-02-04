В Симферополе с 7 февраля маршрутки начнут ходить по расписанию

Ждать маршрутку не придется - время отправления указано в расписании Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе с 7 февраля маршрутные автобусы будут ходить по расписанию. Об этом КП-Крым сообщил вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Проводится масштабная работа по созданию расписаний движения в вечернее время — с 20.00 до 22.00, - отметил он. - Этот процесс мы начали в Симферополе, к нему подключилась Ялта. Надеюсь, что все это будет успешно, и распространится на всю республику.

Новое расписание должно появится на остановках общественного транспорта к вечеру понедельника. Интервал в вечерние часы составит от 20 до 40 минут, с учетом востребованности маршрута. Однако в утренние часы автобусов будет меньше, поскольку водитель не может работать 16 часов, и часть автопарка выйдет на линию с 14.00, чтобы доработать до 22.00.

Напомним, эксперимент по переходу с интервального движения на точное время прибытия на остановку проводится для соблюдения перевозчиками графика в вечерние часы.

По итогам эксперимента будут принимать решение о повышении стоимости проезда.

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