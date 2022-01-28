В Симферополе городские маршрутки планируют перевести на точный график движения

Цена на проезд в городском транспорте не менялась три года Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе экспериментальным путем проверят добросовестность пассажироперевозчиков - с интервального движения городские маршрутки переведут на точное время прибытия на остановку. По итогам эксперимента будут принимать решение о повышении стоимости проезда.

- Сегодня провели совещание по соблюдению перевозчиками расписания, - рассказал КП-Крым вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. - Решили в качестве эксперимента перейти от движения по интервалу к конкретному времени прибытия на остановку. Конечно, в утренние и вечерние часы заторов соблюсти точь-в-точь время не удастся, но на конечные остановки маршрутки будут приходить по времени. И проверить их в вечернее время будет намного проще.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил Минтрансу РК совместно с Ассоциацией автоперевозчиков найти механизм самоконтроля транспортников по соблюдению расписания, чтобы избавить муниципальный контроль от необходимости следить за интервалами движения и выполнению последних рейсов на маршруте. Жалобы пассажиров на отсутствие транспорта после 20.00 и часовые ожидания автобусов на остановках сдерживают власти от повышения тарифа на перевозки - транспортники просят поднять стоимость на 3 рубля - до 20 рублей при безналичном расчете и до 25 рублей наличными. Проект решения размещен на сайте Госкомцен РК с введением в действие с 1 февраля. К этому сроку отработать новый механизм перевозчики не успеют.

- Мы пока не можем говорить, когда подорожает проезд. По крайней мере? до того момента, пока порядок в расписании не наведем, и жалоб от пассажиров не будет, - подчеркнул Лудчак.

В середине декабря Ассоциация автоперевозчиков Крыма и Минтранс РК вынесли вопрос повышения стоимости проезда на городских маршрутах. Действующий тариф установлен в 2019 году и уже не отвечает затратам: цена на топливо за два года выросла на 10%, на запчасти и ГСМ - на 30%. Общественная палата Крыма перевозчиков поддержала, но при условии гарантии улучшения качества перевозок, чистоты в салонах, вежливости водителей и соблюдения расписания, особенно в вечернее время. Отдельно прописана рекомендация соблюдать температурный режим: не ниже 13 градусов в салоне зимой и не выше 25-ти летом.

Однако власти Крыма решение о подорожании проезда отложили, несмотря на то, что тариф в регионе один из самых низких по стране: 15-17 рублей по безналичному расчету за одну поездку и 20–22 рубля наличными.

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