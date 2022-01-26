Власти Крыма отложили решение о подорожании проезда в общественном транспорте

Проезд подорожает на 3 рубля Фото: Анна КИРИЕНКО

Власти Крыма отложили решение о подорожании проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Об этом на совещании о проблемных вопросах Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Регулярно возникает вопрос, и я не знаю, кто надоумил Симферополь заявить о том, что они повышают проезд в общественном транспорте, - подчеркнул он.- Могу сказать, что переговоры об этом идут. Есть понимание, что тариф один из самых низких в стране. Но при нынешнем качестве перевозок, когда люди будут и дальше стоять на остановках в вечернее время, не вижу, как его повысить.

Переговоры с Ассоциацией автоперевозчиков Крыма были должны привести к выработке гарантий и механизма самоконтроля транспортников по соблюдению расписания, чтобы избавить муниципальный контроль от необходимости следить за интервалами движения и последними рейсами на маршруте.

- Если мы такой инструмент получим, готовы вернуться к рассмотрению вопроса. Сейчас решения нет, - заключил Аксенов.

Госкомцен Крыма подготовил решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на городских маршрутах до 20 рублей при безналичном расчете и до 25 рублей наличными с 1 февраля. Фактическая себестоимость перевозки одного пассажира, по расчетам транспортников, достигла 29 рублей.

Самым дисциплинированным перевозчиком является ГУП РК «Крымтроллейбус», который также подал заявление на увеличение стоимости проезда, но вынужден ждать решения по другим транспортным компаниям.

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