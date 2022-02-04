Следить за расписанием маршруток в Симферополе будут через мобильное приложение

Время отправления маршрутки разместят на остановке Фото: Михаил ПАТЛИС

Следить за соблюдением нового расписания маршруток в Симферополе будут через Яндекс. Карты. Об этом КП-Крым сообщил вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Мы выедем совместно с руководителями предприятий и будем контролировать 10 дней, - сообщил он. - Думаю, что за февраль мы эту работу доведем до конца, люди привыкнут к вечернему расписанию и будут ориентироваться по времени движения автобусов. А следить за транспортом через приложение Яндекс. Карты.

Увидеть нужный маршрут в мобильном приложении можно и сейчас. Но по каким-то причинам водители отключают кассовый аппарат, чтобы «исчезнуть» с маршрута можно будет на телефон «горячей линии» Минтранса Крыма.

Напомним, в Симферополе с 7 февраля маршрутные автобусы начнут ходить по расписанию. Время движения, включая вечерние часы, будет указано в информационном щитке на остановке транспорта.

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