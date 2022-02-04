Проезд по Симферополю на маршрутке должен стоить 29 рублей

Сейчас поездка по городу обходится в 17 рублей безналично и 22 рубля наличными Фото: Анна КИРИЕНКО

Проезд в городском транспорте по Симферополю должен стоить 29 рублей. Об этом КП-Крым сообщил вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Мы проводили расчет на средний класс автобуса марки ПАЗ стоимостью 3 миллиона рублей, - пояснил он. - При загрузке 0,7 вышло 29 рублей.

Предстоящее повышение стоимости проезда до 20 рублей безналичным расчетом и 25 рублей наличными является индексацией, которую не проводили с 2019 года. За это время ГСМ подорожали на 12%, расходные материалы на 25-30%.

- С начала приведем в порядок расписание, и тогда будет индексация, - заверил Лудчак. - Документы готовы расчеты произведены. Надеюсь, что в течение 10 дней мы докажем жизнеспособность нового расписания.

Напомним, в Симферополе с 7 февраля маршрутные автобусы начнут ходить по расписанию. Время движения, включая вечерние часы, будет указано в информационном щитке на остановке транспорта.

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