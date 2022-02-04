За отказ заниматься сексом симферополец сломал девушке руку

Мужчину осудили на два года колонии строго режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Симферополя осудили на два года колонии за систематическое избиение девушки, которую он принуждал заниматься с ним сексом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Долгое время мужчина издевался над своей жертвой, избивая и угрожая убийством. Однажды жестокость перешла все грани, и он сломал ей руку. В июле 2020 года, напившись, он встретил ее в городе и повел в безлюдное место к реке Салгир, где начал требовать пароль от ее аккаунта «Вконтакте», вновь угрожая убить.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Уточняется, что 32-летнего симферопольца ранее судили и за другие преступления. Новый приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина жестоко изнасиловал 10-летнего ребенка. О страшных деяниях стало известно уже после смерти девочки, которая скончалась в больнице.

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