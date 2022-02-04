В Крыму 295 подростков прошли вакцинацию от COVID-19

Почти 300 подростков в Крыму прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции Фото: Виталий ПАРУБОВ

Почти три сотни юных крымчан прошли иммунизацию против COVID-19 вакциной для подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

Напомним, Крым получил первую партию вакцины от COVID-19 для подростков в конце января прошлого года. Препарат доступен во всех медучреждениях, имеющих прикрепленное детское население.

- На сегодняшний день вакцинацию против COVID-19 в Крыму прошли 295 детей в возрасте 12-17 лет. Напомню, что на прошлой неделе в регион поступило 1 200 доз препарата «Спутник М», - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

Перед прививкой родители детей заполняют согласие на проведение процедуры. Самостоятельно заполнить форму могут и подростки старше 15 лет. Также пациент получает специальную анкету. После этого - обязательный осмотр.

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