В Симферополе вырубят более сотни деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе срубят 118 аварийных деревьев, большая часть которых находится на улице 51-Армии. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципалитета.

Так, согласно реестру выданных разрешений на снос, 79 деревьев будет убрано на улице 51-Армии, 10 - на улице Севастопольской, от улицы Козлова до проспекта Кирова. Еще 12 зеленых насаждений срубят на улице Камчатской, пять - на Карла Маркса. Три дерева срубят на улице Самокиша, по два - на проспекте Кирова, 1 и Шполянской, 14.

По одному «опасному» дереву уберут на улицах Ленина, Невского, Буденного, бульваре Франко и на Трубаченко возле спортшколы №14.

Напомним, в Симферополе также обрезали 13 аварийных зеленых насаждений на улицах Карла Маркса, Сельвинского, Ленина и Тургенева. Подобные работы за последнее время провели на 11 улицах муниципалитета.

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