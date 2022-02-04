Ученые выяснили возраст терракотовой головы из-под Крымского моста

В ОИЯИ изучают уникальный артефакт, найденный в Керченском проливе. Фото: пресс-служба Объединенного института ядерных исследований

Ученые исследовали античную скульптуру, которая была найдена при строительстве Крымского моста, и пришли к выводу, что она могла быть привезена с территории современной Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного института ядерных исследований.

Напомним, в 2017 г. у мыса Ак-Бурун в Керченском проливе при строительстве опор моста был обнаружен крупный фрагмент античной терракоты в форме мужской головы в натуральную величину. Предположительно это античный бог или герой.

В ходе исследований происхождения сырья, ученые обнаружили смолу, которой артефакт был покрыт в 5 веке до нашей эры. Специалисты даже смогли определить ее вид: мастер использовал «сандарак» - смолу, которую выделяют деревьями западного средиземноморья.

- Эта терракота достойна не только Керченского музея, где сейчас находится, но даже Лувра или Эрмитажа, где часто размещены римские копии с несохранившихся греческих оригиналов, в то время как крымская терракота – это несомненный подлинник, - ведущий специалист Курчатовского института Эдуард Грешников.

Ранее сообщалось, что коллекции крымских музеев пополнись набором римских монет 1-4 веков. Также были найдены предметы вооружения, которым несколько тысяч лет.

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