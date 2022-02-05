В Крыму пропавшего мужчину нашли по следам в снегу

Человека нашли по следам в снегу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму сумели уберечь от неминуемой смерти 67-летнего Николая Мельника из Ленинского района, который 25 января ушел на прогулку и не вернулся.

Николая Мельника искали всем миром. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

- Заявка на поиск поступила на горячую линию отряда около 18.30, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Крым.

К этому времени сотрудники полиции узнали, что пожилого мужчину видели идущим по дороге между ближайшими селами.

На улице очень холодно, столбик термометра ночью опускается ниже -11 градусов, поэтому волонтеры, невзирая на позднее время, ненастье и отдаленный район, объявили активный сбор.

Поисковики с ближайших сел вместе с полицией до самого утра прочесывали территорию вокруг Ленинского.

- Снег играл в нашу пользу, но ветер был против нас. На трассе были обнаружены следы, которые узнали родственники Николая Борисовича. Но ветер заметал их, и они терялись, - рассказали волонтеры.

Когда рассвело, задействовали беспилотники, подошло подкрепление - приехали поисковики со всего Крыма.

Но только после 3 часов ночи, ближе к утру отважным поисковикам удалось по следам в сугробах найти, получившего обморожения, но живого Николая Мельника.

Сотрудники КрымСпас, которые были в сводной группе, доставили спасенного к автомобилю скорой помощи.

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