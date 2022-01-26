В Крыму пропал 67-летний мужчина

Николай Мельник. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в социальной сети ориентировку на пожилого крымчанина:

- Пропал Мельник Николай Борисович, 67 лет (1954 года рождения), село Ленинское, Ленинский район, Республика Крым.

Пенсионер 25 января 2022 года ушел из дома непонятно куда.

Приметы пропавшего: 176 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы.

Волонтеры просят, всех кто видел внешне похожего человека, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 (800) 70-05-452 или 112. Звонок бесплатный.

Напоминаем, что в настоящее время также ведутся поиски 17-летнего Тимофея Прошина из Симферополя, 25-летней Елизаветы Шафрановской из Ялты.

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