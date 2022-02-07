Над Ялтой разбушевался сезонный водопад: Учан-Су с высоты птичьего полета в феврале 2022

Осадки наполнили водопады. Фото: Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

На Южном берегу Крыма в феврале можно полюбоваться водопадами и горными речушками, которых питают обильные зимние осадки. Самый высокий водопад Крыма Учан-Су находится всего в шести километрах к западу от Ялты. Завораживающее зрелище: потоки воды летят вниз с почти 100-метровой высоты

- Летом он практически пересыхает, а в суровые зимние дни - замерзает. Максимально эффектно выглядит во время продолжительных ливней и снеготаяния, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», отметив, что крымская достопримечательность почти в два раза выше всемирно известного Ниагарского водопада.

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