Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 5:14

Над Ялтой разбушевался сезонный водопад: Учан-Су с высоты птичьего полета в феврале 2022

Дожди и талые воды наполнили источник влагой
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осадки наполнили водопады. Фото: Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

Осадки наполнили водопады. Фото: Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

На Южном берегу Крыма в феврале можно полюбоваться водопадами и горными речушками, которых питают обильные зимние осадки. Самый высокий водопад Крыма Учан-Су находится всего в шести километрах к западу от Ялты. Завораживающее зрелище: потоки воды летят вниз с почти 100-метровой высоты

- Летом он практически пересыхает, а в суровые зимние дни - замерзает. Максимально эффектно выглядит во время продолжительных ливней и снеготаяния, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», отметив, что крымская достопримечательность почти в два раза выше всемирно известного Ниагарского водопада.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

0