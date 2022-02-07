В центре Симферополя на месте смерти собаки нашли оголенный кабель

Ранее о факту смерти животного провели проверку, но ничего не нашли. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

Обеспокоенные жители Симферополя после инцидента с собакой, которую убило током на улице Пушкина, нашли на том же месте торчащий из-под земли оголенный кабель. Соответствующие фото опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что толстый шнур питания торчит прямо из клумбы под деревом.

Кабель торчит прямо из клумбы под деревом. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

- Совсем недавно был инцидент с собакой, которую убило током на перекрестке улиц Пушкина и Горького. Сегодня сделал фото на том же перекрестке. Не знаю, есть ли там электричество или нет, но это точно не нормально. А вокруг бегают дети! - написал автор поста.

Напомним, 22 января, по словам хозяина пострадавшей собаки, на этом месте через асфальт животное ударило током, в результате чего четвероногий друг не выжил.

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