Два десятка улиц Симферополя остались без света до 8 февраля

Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» проводят плановый ремонт. Фото: Крымэнергоинформ/telegram

Более двух десятков улиц Симферополя остались без электричества на два дня - 7 и 8 февраля. Отключения будут производиться с 08.00 утра до 17.00 вечера, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Отключения запланированы по адресам:

- улица И. Козлова, 2/42-4, 1/44;

- переулок Пионерский, 14-16;

- улица Маяковского, 1/3-5;

- улица Пушкина/Маяковского, 35/2;

- улица Пушкина, 40/4, 35;

- улица Волочаевская, 76, 45-55;

- улица С.Лазо, 3;

- улица Полюсная, 6-36, 1-15;

- улица Хабаровская, 2-28, 1-23;

- улица Джанкойская, 86-102, 85-105;

- улица Ларионова, 65-101;

- улица Ракетная, 20-26, 17;

- улица Мелитопольская, 116-136, 97а-113;

- улица Авдет, 44-58, 41-57;

- улица Карамфиль, 28-50, 29-55;

- улица Дюльбер, 30-58, 29-57;

- улица Сельби, 44-46, 41-49;

- улица Сербест, 12-36, 15/11-39;

- улица Темиз, 16-44, 13-45;

- улица Гарбий, 14-46;

- улица Э. Уланова, 1;

- улица Озимая, 5.

Напомним, ранее сообщалось, что света 7 февраля не будет и по другим адресам. Со списком можно ознакомиться здесь.

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