Два десятка улиц Симферополя остались без света до 8 февраля

Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» проводят плановый ремонт. Фото: Крымэнергоинформ/telegram
Более двух десятков улиц Симферополя остались без электричества на два дня - 7 и 8 февраля. Отключения будут производиться с 08.00 утра до 17.00 вечера, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Отключения запланированы по адресам:
- улица И. Козлова, 2/42-4, 1/44;
- переулок Пионерский, 14-16;
- улица Маяковского, 1/3-5;
- улица Пушкина/Маяковского, 35/2;
- улица Пушкина, 40/4, 35;
- улица Волочаевская, 76, 45-55;
- улица С.Лазо, 3;
- улица Полюсная, 6-36, 1-15;
- улица Хабаровская, 2-28, 1-23;
- улица Джанкойская, 86-102, 85-105;
- улица Ларионова, 65-101;
- улица Ракетная, 20-26, 17;
- улица Мелитопольская, 116-136, 97а-113;
- улица Авдет, 44-58, 41-57;
- улица Карамфиль, 28-50, 29-55;
- улица Дюльбер, 30-58, 29-57;
- улица Сельби, 44-46, 41-49;
- улица Сербест, 12-36, 15/11-39;
- улица Темиз, 16-44, 13-45;
- улица Гарбий, 14-46;
- улица Э. Уланова, 1;
- улица Озимая, 5.
Напомним, ранее сообщалось, что света 7 февраля не будет и по другим адресам. Со списком можно ознакомиться здесь.
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