При пожаре под Алуштой погиб мужчина 4 февраля

Под Алуштой пожар унес жизнь одного человека. Фото: mchs.rk.gov.ru

В селе Лучистое, что под Алуштой, 4 февраля сгорело двухэтажное здание, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Информация о происшествии поступила огнеборцам в минувшую пятницу в 16.47. Огонь охватил жилой дом в переулке Андреевский.

На тушение огня потребовалось около четырех часов. Фото: mchs.rk.gov.ru

- В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 4 часов. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня, - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 120 квадратных метров. К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело человека. Причину его смерти устанавливают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Симферополе и Евпатории вечером 5 февраля загорелись два авто. По предварительным данным, никто не пострадал.

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