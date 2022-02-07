Симферопольскому карманнику грозит до пяти лет колонии

За кражу кошелька симферопольцу грозит 5 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе рецидивист попался на очередной краже. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в этот раз 48-летний местный житель стащил чужой кошелек.

В бумажнике были наличные и банковская карта. Все 15 тысяч рублей мужчина успел растратить, расплачиваясь в магазинах столичного города.

- От задержанного получены признательные показания. С его слов, банковской картой он расплачивался в различных магазинах города, а наличные денежные средства также потратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

На вора завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Феодосии мужчина украл из автомобиля пенсионера полмиллиона рублей. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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