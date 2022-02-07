В крымских горах четыре часа искали заблудившегося 6 февраля туриста

6 февраля на южном склоне Чатыр-Дага при попытке спуститься с плато заблудился мужчина. Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 6 февраля, на южном склоне Чатыр-Дага из-за непогоды застрял турист, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Из-за сильного ветра и тумана 59-летний мужчина сбился с тропы и не смог самостоятельно найти дорогу обратно.

- Прибыв к предполагаемому месту, спасатели приступили к поиску на гусеничном квадроцикле и пешком. По итогу часовых поисковых работ, пострадавший был обнаружен на южном склоне горы Казу-Кая, - говорится в сообщении.

Мужчину спасли, он был цел и невредим. Ему помогли вернуться к безопасной тропе, откуда он продолжил путь самостоятельно. В медпомощи он не нуждался.

Напомним, ранее в Крыму нашли туриста, пропавшего в горах во время метели. На его эвакуацию потребовалось около трех часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50