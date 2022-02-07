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Происшествия7 февраля 2022 9:09

Феодосийцу грозит 7 лет колонии за «пьяное» ДТП, в котором пострадал человек

Не справившись с управлением, он врезался в опору линии электропередач
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Вскоре феодосиец ответит перед судом за "пьяное" ДТП

Вскоре феодосиец ответит перед судом за "пьяное" ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии будут судить мужчину, по вине которого в ДТП пострадал человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел 31 августа 2020 года. Крымчанин сел за руль в пьяном виде и, не справившись с управлением, врезался в опору линии электропередач. Во время аварии в салоне авто находился пассажир, который получил серьезные травмы.

- Виновному грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет, - говорится в сообщении.

Дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя предстала перед судом за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Еще трое после аварии получили тяжелые травмы.

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